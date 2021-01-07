Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поощрил врачей и студентов-медиков за работу в период пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января.

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«За эффективную работу по обеспечению деятельности регионального центра оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции поощрено 16 врачей и студентов Ростовского государственного медицинского университета», — уточнили в пресс-службе главы региона.

Всего медалями, знаками, благодарственными письмами отмечены 74 жителя Ростовской области. В том числе сотрудники пожарно-спасательных частей, спортсмены, тренеры и руководители специализированных учебных заведений.