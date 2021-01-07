Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В ближайшие два дня в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, что может спровоцировать рост ДТП. Ситуация на дорогах усложнится, о чём водителей предупредили в региональном управлении ГИБДД 7 января.

«В ближайшие двое суток на территории Ростовской области прогнозируется туман и осадки в виде дождя. В связи со сложными метеорологическими условиями Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований правил дорожного движения», — уточнили в ведомстве.

Донским водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила перевозки детей. Пешеходам необходимо обозначить своё присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.