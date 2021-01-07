Москва, , 12:34 — REGNUM В России участились случаи телефонного мошенничества нового типа, при котором злоумышленники сбрасывают звонок, чтобы обойти системы защиты. Об этом сообщил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов РИА Новости.

Эксперт объяснил, что существующие системы безопасности анализируют только входящие звонки. После каждого звонка пользователи таких систем могут сообщить о подозрении на мошенничество, после чего такие номера попадают в спам-списки.

Чтобы обойти такие системы защиты злоумышленники начали сбрасывать трубку, вынуждая потенциальную жертву перезвонить. Далее мошенники используют одну из распространённых схем, например, представляются сотрудниками службы безопасности какого-либо банка и пытаются получить доступ к конфиденциальным данным.

«Это новая история, год назад её не было», — подчеркнул Голованов.

Чтобы не стать жертвой мошенников эксперт порекомендовал в подобных случаях не вступать в разговор, а сразу завершать звонок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведённый в декабре 2020 года опрос показал, что с попытками телефонного мошенничества сталкивались 38% граждан России.

Читайте ранее в этом сюжете: В России предупредили о появлении нового вида телефонного мошенничества