Тюмень, , 12:27 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 157 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 159 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 января коронавирусом заразились 24 463 человека. Выздоровели 22 995 человек, скончались 207 пациентов с COVID-19.