Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил земляков с Рождеством Христовым. Поздравление главы региона опубликовано в социальных сетях.

Голубев отметил, что Рождество Христово — один из главных и почитаемых на Дону христианских праздников, который «объединяет всех нас вокруг духовных ценностей и проникнут верой, душевным теплом, щедростью и гостеприимством». Этот чудесный праздник, по мнению главы региона, дарит людям радость, надежду на лучшее.

«Из поколения в поколение передаются эти православные традиции. В них заключается мироощущение народа, его культура, его самобытность и колорит. Крепкая семья, верное служение Отечеству, помощь нуждающимся — вот основы, на которых стоит православный Дон», — отметил глава региона.

Читайте развитие сюжета: Ростовчане встретили Рождество Христово в 56 храмах