Москва, , 12:48 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина пописать указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 7 января в социальной сети Facebook.

«А почему просто из бюджета не оплачивать необходимое лечение? Очередная карусель», — считает Avim P.

Многие пользователи оказались возмущены в связи с тем, что Министерство здравоохранения России якобы самоустранилось от контроля за данной областью и делегировала свои обязанности некому Фонду.

«А Минздрав просто самоустранился? Скоро фонд поддержки больных геморроем понадобится такими темпами», — поделился мнением Алексей М.

Ряд комментаторов выразил обеспокоенность, что данный Фонд может стать источником для обеспечения его руководства, вместо того, чтобы действительно помогать тяжелобольным детям.

«Новая фамилия в журнале Forbes. Осталось узнать какую строчку займёт в 2021! Неясно, причём здесь дети», — пишет Алексей М.

Некоторые граждане пришли к выводу, что в Фонде не было бы надобности, если бы ответственные структуры контролировали обеспечение необходимым количеством лекарств детей с заболеваниями.

«Всем этим занималось МЗ. Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях ведётся учёт таких пациентов. Для них пофамильно подаётся заявка на препараты. Другой вопрос: почему она не в полной мере обеспечивается или не обеспечивается?», — написала Татьяна Т.

Напомним, 6 января президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Стоит отметить, что, согласно планам, данный Фонд будет наполняться финансами из бюджета Российской Федерации за счёт средств, полученных от увеличения налога на доходы для богатых.