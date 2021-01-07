Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 63 до 92 лет и семеро мужчин в возрасте от 62 до 83 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

В Ростовской области за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 172 человека.

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