Воронеж, , 12:15 — REGNUM С традиционным Рождественским посланиям обратился к верующим митрополит Воронежского и Лискинский Сергий 7 января.

Митрополит напомнил, что «некогда в Эдемском саду наших прародителей Адама и Еву поразила болезнь греха, приведшая человеческое естество к тлению и смерти. Ныне приходит в мир Новый Адам — Сын Божий, «Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). По мысли святителя Афанасия Великого, Божие Слово, видя, что человеческий род гибнет, умилосердилось над немощию нашею, снизошло к нашему тлению, не потерпело обладания смерти и, чтобы не погибло сотворенное, приемлет наше тело от Пречистой, Неискусомужней Девы. Спаситель мира Иисус Христос исцеляет в Себе Самом поврежденное человеческое естество».

В послании митрополит Сергий отметил, что современное общество отвергает Христа и евангельский нравственный закон и теряет источник внутреннего мира и подлинного счастья.

«Поистине несчастны те, кого не радует Божественная красота его образа, кто не хочет слышать Его кроткого призывающего гласа, и особенно те, которые дерзают бороться против него. Где угасает свет Христов, там начинается область беспросветной тьмы; откуда изгоняется истина, там воцаряется отец лжи, обольщающий людей пагубными соблазнами, приводящими к духовной смерти. Безблагодатная жизнь грозит человеку одичанием и самоубийством. От нашего выбора, от крепости веры и духовной стойкости, от единомыслия и единодушия зависит будущее нашего народа, судьба Отечества», — сказал митрополит Сергий.

Глава Воронежской митрополии призвал верующих в дни эпидемии к терпению и благоразумию, отметив, что «для верующих людей несомненно, что все в мире совершается по промыслу Божию и попущенные им испытания должны привести человека к осознанию своей греховности и исправлению жизни».

»Мы благодарны всем, кто в этот сложный период проявил истинную христианскую любовь к своим ближним, врачам и медицинским работникам, всем неравнодушным людям, принимающим участие в благотворительных акциях и волонтерском движении. Святая Рождественская ночь напоминает нам о необходимости приобщения ко Господу — истинному врачу душ и телес — через искреннюю молитву и церковные Таинства, ибо, по слову святителя Григория Богослова, что соединилось с Богом, то и спасается», — говорится в послании.

«От всей души поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с великим и преславным праздником Рождества Христова и Новолетием! Пусть в наших сердцах в эти святые дни радостно звучит священная ангельская песнь, прославляющая Богомладенца: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет путь нашего земного странствования. Дай Бог всем нам в мире, здравии и взаимной любви встретить и провести грядущее лето благости Господней!» — сказал митрополит.