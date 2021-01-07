Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM Ещё 393 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 7 января. Накануне был подтверждён 391 случай COVID-19.

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Новые носители инфекции выявлены в 36 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (158), Сальском районе (13), Батайске, Новочеркасске и Таганроге (по 12). Около 18% заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 5,4% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 54 тыс. 387 случаев заражения коронавирусом.

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