Стокгольм, , 12:39 — REGNUM С 7 января на территории Швеции всем пассажирам, пользующимся услугами общественного транспорта в час пик, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания. Об этом сообщила газета Aftonbaldet.

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Как отмечают журналисты, страна прошла долгий путь с начала пандемии коронавирусной инфекции при обсуждении вопроса: стоит ли носить маски или нет? Однако Швеция выбрала другой путь, чем многие другие страны, так как на ее территории до сих пор нет общенационального требования властей в отношении ношения средств индивидуальной защиты.

Напомним, что правительство Швеции не имеет полномочий вводить обязательный масочный режим. Вступающие 7 января предписания Агентства общественного здравоохранения приняты в форме «рекомендаций», а это значит, что пассажиры общественного транспорта, отказывающиеся одевать маску, смогут спокойно продолжить ездить в автобусах или метро.

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