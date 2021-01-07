Воронеж, , 12:03 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 394 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 7 января в региональном оперативном штабе. Накануне, 6 января. сообщалось о 393 новых носителях.

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Всего с начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 48 934 человека. Из этого числа выздоровели 44 597 пациентов — за сутки были выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта 135 вылечившихся после коронавируса.

Скончались в регионе 1 425 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе 17 новых смертей было зарегистрировано за последние сутки.