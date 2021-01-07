Краснодар, , 11:58 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 7 января в региональном оперштабе. Сутками ранее, 6 января, сообщалось о 187 новых носителях.

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По числу заражений, подтверждённых за сутки, лидирует Краснодар — там выявлено 59 новых носителей. На втором месте белореченский район, где выявили 19 новых носителей, на третьем — Темрюкский район — десять случаев. В Сочи, как и в Белоглинском районе, подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Краснодарском крае за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 29 035 человек. Из них выздоровели 19 547 человек. 1037 пациентов спасти не удалось. 122 человека находится в тяжелом состоянии: 118 — на ИВЛ, четверо — на ЭКМО.