Киев, , 12:31 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова дала рекомендации украинским гражданам, как им лучше всего подготовиться к выходу на пенсию. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Гордон», опубликованном 6 января.

«Готовиться работать максимально долго, пока позволяет организм, чтобы была заработная плата, которая обеспечивает к пенсии дополнительный доход, и стараться накапливать. Сколько возможно, столько и откладывать на старость», — посоветовала глава профильного комитета Рады.

Напомним, в июне 2020 года резонанс вызвало заявление Третьяковой, согласно которому в бедных украинских семьях, в которых, по ее мнению, рожают детей, чтобы получить от государства материальную помощь, на свет появляются дети «очень низкого качества».

Отметим, ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что примерно через пятнадцать лет пенсионный фонд Украины не сможет выплачивать пенсии будущим пенсионерам.

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