Симферополь, , 11:52 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 7 января. Сутками ранее, 6 января, сообщалось о 225 новых носителях коронавируса.

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«За 6 января на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего за период пандемии в Крыму подтверждено 26 934 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 286 человек, 565 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались, в том числе девять смертей зарегистрировано за последние сутки.