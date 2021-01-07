Пекин, , 11:26 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors (GM) и его совместные предприятия поставили более 2,9 млн автомобилей в Китай в 2020 году, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

Кроме того, в четвертом квартале продажи автомобилей производителя выросли на 14,1% в годовом исчислении. В 2020 году продажи автомобилей Cadillac достигли рекордных 230 тыс. единиц, что на 7,9% выше в годовом исчислении.

Продажи автомобилей Chevrolet приблизились к 281 тыс. единиц, в то время как продажи Buick и Wuling выросли на 4,1% и 8,8% соответственно.

Компания также сообщила, что в ближайшие пять лет доля электромобилей среди вновь выпускаемых на рынок автомобилей составят электромобили.