Гуйян, Китай, , 11:09 — REGNUM В общей сложности 887,3 млрд юаней (около $137,4 млрд) было потрачено на улучшение транспортной инфраструктуры провинции Гуйчжоу в рамках борьбы с бедностью с 2016 по 2020 годы, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

Данный показатель в 1,4 раза превысил инвестиции региона в инфраструктуру в период с 2011 по 2015 годы, сообщили в региональном департаменте транспорта.

С 2016 по 2020 годы провинция, имеющая крайне сложный рельеф, включая карстовые пики и гроты, построила 2486 км автомагистралей, 826 км скоростных железных дорог и 21 тыс. км шоссе, сообщили в департаменте.

Общая протяженность автомагистралей, тянущихся через 66 нищих уездов, выросла с 3797 км до 5640 км за указанный период, что на 48% выше в годовом исчислении.

В общей сложности 12 млн сельских жителей, включая 1,83 млн оказавшихся в нищете, получили выгоду от улучшения транспортной инфраструктуры в период с 2016 по 2020 годы, отметил глава департамента Шао Сюнь.

К 2020 году в Гуйчжоу насчитывалось 7600 км скоростных шоссе, что существенным образом изменило условия жизни и развития сельских районов провинции.