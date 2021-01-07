Москва, , 11:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, фонд возглавил член Общественной палаты РФ, основатель первого детского хосписа в России протоиерей Александр Ткаченко.

«Решение о создании Фонда было принято президентом давно, — напомнила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

«Сначала был предложен механизм финансирования дорогостоящего лечения для детей с орфанными и другими тяжелыми заболеваниями. В частности, речь шла о том, чтобы повысить налог на 2% для лиц, чей доход составляет более 5 млн рублей в год. Эти деньги образуют значительную сумму средств, которая покроет расходы на лечение детей. Мне кажется, такое решение все приняли положительно. Общество это одобрило», — цитирует слова Елены Тополевой-Солдуновой сетевое издание «Взгляд».

"Устройство Фонда создано в соответствии с лучшими международными и российскими практиками. Он должен работать так, чтобы все решения были прозрачными, понятными и открытыми. Для этого создается многозвенная система управления, которая не позволяет кому-либо принимать решения единолично. Каким бы мудрым и опытным ни был руководитель, в таких случаях решения должны приниматься коллегиально и открыто. Предложенная структура обеспечивает такую систему управления», — отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

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