Тбилиси, , 11:17 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1612 случаев заражения коронавирусом в ходе 15 492 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 7 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 235 491 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 223 695 победили инфекцию, в том числе 419 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 2694 человека с диагнозом COVID-19, в том числе 28 — в течение последних суток. В стационаре лечат 3898 пациентов, в оборудованных гостиницах — 742. На карантине находятся 472 человека.

6 января в Грузии сообщили, что за последние сутки выявили 1800 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 14 839 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии, по случаю Рождества в ночь с 6 на 7 января отменили коммендантский час. Прошлой ночью во всех храмах страны прошли праздничные литургии.