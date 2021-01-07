Ханты-Мансийск, , 10:43 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 202 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 7 января: Сургут — 54 случаев; Нягань — 30; Нижневартовск — 17; Нефтеюганский район — 12; Ханты-Мансийск — 10.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 7 января 42 789 случаев. Излечился 39 101 человек, 571 пациент с COVID-19 скончался.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 7 января — 0,99.