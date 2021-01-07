Пекин, , 10:39 — REGNUM Температура воздуха в Пекине упала до минус 19,6 градуса Цельсия, что сделало утро 7 января текущего года самым холодным за пять десятков лет, сообщает агентство Синьхуа.

Станция Наньцзяо, расположенная в пекинском районе Дасин, является метеорологической станцией национального уровня, основанной в 1912 году. Именно эта дата используется экспертами для осуществления исторических оценок погоды.

Ранним утром 7 января половина из 20 пекинских метеорологических станций национального уровня зарегистрировала самые низкие температуры на начало января. Волна холода накрыла Пекин 6 января, приведя к резкому падению температуры воздуха.