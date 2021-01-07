Пекин, , 10:29 — REGNUM Китайские метеорологи продлили синий уровень погодной опасности из-за холода на большей части юга и севера страны, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

С 7 по 8 января в некоторых районах провинций Аньхой, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь и Юньнань ожидается падение температур на 10 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Холод принесет с собой сильные ветры в ряд районов реки Янцзы и к северу от реки. Метеоцентр рекомендует жителям соответствующих районов приготовиться к возможным последствиям.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному соответственно.