Пекин, , 10:23 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР получила информацию о 63 новых подтвержденных случаях COVID-19 на материковой части страны, из которых 52 оказались локальными и еще 11 — импортированными, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Из общего числа локальных случаев 51 пришелся на провинцию Хэбэй, еще один — на провинцию Ляонин, говорится в докладе комиссии. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию или гибели людей от нее в стране за сутки зафиксировано не было.

Из больниц страны был выписан 21 пациент за прошедшие сутки. Общее число заболевших достигло 87 278 с начала эпидемии, из которых 485 пациентов продолжают получать лечение. Из больниц выписано 82 159 пациентов, еще 4634 пациента скончались.