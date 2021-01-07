Куньмин, Китай, , 10:18 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла крупное дело о контрабанде наркотиков, задержав троих подозреваемых и изъяв 32 кг запрещенных веществ, сообщает 6 января агентство Синьхуа.

После получения наводки во второй половине 2020 года о том, что наркодельцы планируют перевозить наркотики через провинцию, полиция уезда Лудянь города Чжаотун направила специальную рабочую группу в города Пуэр, Юйси, Куньмин, Цюцзин и другие места провинции для проведения расследования.

Уже 30 декабря 2020 года рабочая группа схватила троих подозреваемых в Лудяне и изъяла 32,2 кг метамфетамина, который находился в задержанном автомобиле. Все трое подозреваемых были задержаны, в их отношении ведется расследование.