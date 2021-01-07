Великий Новгород, , 10:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских граждан с Рождеством Христовым. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте президента РФ.

Глава государства отметил, что чудесный праздник Рождества Христова озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям.

Путин отметил что Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, работают над укрепление института семьи, прикладывают усилия в воспитании подрастающего поколения, а также искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога.

«Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения», — подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рождественскую ночь российский лидер посетил богослужение в храме Николая Чудотворца, который расположен на острове Липно на востоке озера Ильмень в Новгородской области. Данная церковь построена в 1292 году архиепископом Климентом, на том месте, где в начале XII века произошло обретение чудотворной иконы святителя Николая Мирликийского.