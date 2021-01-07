Красноярск, , 09:59 — REGNUM В ночь на Рождество в роддомах Красноярска появились на свет семь детей — две девочки и пять мальчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 января в минздраве Красноярского края.

Первым родился мальчик — в 04:40 по местному времени. Мать и младенец чувствуют себя хорошо.

Напомним, в рождественскую ночь 2020 года в Красноярске родились четыре ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке за первые сутки 2021 года родились 12 детей.

Читайте также: Пять мальчиков и семь девочек родились в Новокузнецке в первые сутки года