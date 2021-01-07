Чернушка, Пермский край, , 09:59 — REGNUM В городе Чернушке Пермского края 59-летняя женщина арестована за убийство новорождённой внучки. Преступление было совершено в конце декабря, сообщает региональное управление СКР.

Тело девочки было обнаружено вечером 2 января в мусорном контейнере. В ходе расследования выяснилось, что ребёнка родила 37-летняя дочь подозреваемой. Женщина положила тело ребёнка в коробку и затем выбросила.

О произошедшем силовикам сообщили соседи. Сейчас подозреваемая даёт признательные показания и скоро ей собираются предъявить обвинение.