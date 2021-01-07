Абакан, , 09:50 — REGNUM В Хакасии скончались ещё два пациента с коронавирусом — 72-летний мужчина и 84-летняя женщина. Об этим ИА REGNUM сообщили 7 января в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии в Хакасии умерли 267 пациентов с COVID-19.

Добавим, за прошедшие сутки в республике выявлено 85 носителей коронавируса, за весь период — 18 241. Выздоровели 15 879 человек, в том числе 114 — за сутки.

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