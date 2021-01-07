Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM В Бурятии власти региона установили обязательное тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 всех пассажиров прилетающих в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-служба главы Бурятии.

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Сообщается, что в указ главы республики по защите населения от коронавируса уже внесены соответствующие изменения. Обязательное тестирование приезжающих продлится как минимум до 20 января. Тестировать будут как граждан России, так и иностранных граждан, лиц без гражданства.

Уточняется, что приезжающие смогут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус бесплатно в медицинских учреждениях по месту пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Бурятии зарегистрировали 26 815 случаев заражения коронавирусом. Более половины всех случаев в республике находятся в Улан-Удэ. Выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 24 055 пациентов. Непосредственно от COVID-19 умерли 606 человек.