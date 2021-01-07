Барнаул, , 09:46 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, очередь на вакцину от COVID-19 расписана на две недели вперёд. Только в первой поликлинике Барнаула уже привили 600 человек. Как сообщают «Вести-Алтай», из всех пациентов только четверо из них жаловались потом на ухудшение самочувствия: у двоих поднялась температура (до 37,5 градусов), у двух других пропало обоняние. Но эти ожидаемые реакции прописаны в инструкции.

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«Надоело бояться, быть под угрозой заражения, потому что неизвестно, как может повести себя болезнь в каждом конкретном случае, а прививка даёт гарантию, что при встрече с вирусом организм уже будет подготовлен к этому. Раз появилась такая возможность, я не хотела её упускать», — пояснила пенсионерка, жительница села Смоленское Ольга Шаталина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 7 января общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1629 человек, причём 11 из них добавили в сводку только за последние сутки.

Прививки от COVID-19 ставят сейчас в четырех поликлиниках края: №1 и 9 в Барнауле, горбольница №4 в Бийске, горбольница №1 в Рубцовске.

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