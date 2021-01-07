Горно-Алтайск, , 09:36 — REGNUM В Республике Алтая за минувшие сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, среди заразившихся 13 детей.

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Новые носители выявлены в Горно-Алтайске, а также на территории шести районах, в том числе Улаганского, Чойского, Усть-Канского и так далее. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 14 181.

«За прошедшие сутки выздоровели 50 пациентов. По данным на 7 января, за весь период в регионе выздоровели 13 386 человек», — добавили в оперштабе.