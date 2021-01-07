Сухум, , 09:30 — REGNUM 142 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 6 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 572 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 142 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 202 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 22 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 9465 носителей SARS-CoV-2. Из них 7196 победили инфекцию. За это время 136 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

В течение 5 января в республике выявили 141 носителя SARS-CoV-2 в результате 585 исследований на коронавирус.

Стоит отметить, что в Абхазии коронавирус выявили у президента республики Аслана Бжании и премьер-министра страны Александра Анкваба. Глава республики находится на изоляции в своей резиденции, а главу правительства госпитализировали.

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