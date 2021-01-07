Пекин, , 09:29 — REGNUM Качество воды в бассейне реки Янцзы значительно выросло за последние пять лет, сообщает агентство Синьхуа.

Вода в бассейне Янцзы нигде не опускалась в качестве ниже пятого уровня в 2020 году, заявил представитель Национальной комиссии развития и реформы КНР Ло Госань.

Качество наземных вод делится на пять категорий в Китае, где первая категория или уровень является наилучшим, а с пятого уровня начинается крайне некачественная, загрязненная вода.

В 2016 году доля воды ниже пятого уровня в бассейне Янцзы составляла 3,5%, а уже в 2019 году этот показатель упал всего до 0,6%, отметил Ло.

При этом, доля воды относительно хорошего качества (все, что выше третьего уровня) выросла до 96,3% к ноябрю 2020 года против 82,3% в 2016 году.