Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM В Бурятии ввели обязательное тестирование для всех прилетающих из неблагополучных по коронавирусу регионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующие изменения внесены в указ главы о мерах против распространения COVID-19.

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В соответствии с ними, проверять будут как граждан России, так и иностранцев, прибывающих на самолёте в Улан-Удэ из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.

«На данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

Как отмечается, требование пока будет действовать до 20 января. При этом тестирование будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло почти 27 тыс. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 148 человек.

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