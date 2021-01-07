Тбилиси, , 09:13 — REGNUM В Свято — Троицкий собор в Тбилиси на рождественскую литургию в ночь с 6 на 7 января пришло большое количество верующих, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

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По данным журналистов, службу проводил патриарх Грузинской православной церкви Илия Второй. Он поздравил всех пришедших с праздником и благословил их.

«Из-за большого количества людей в храме дистанция не соблюдалась», — сообщили на телеканале.

Сообщается, что рождественские литургии прошли во всех храмах Грузии.

Стоит отметить, что в Грузии для профилактики пандемии действует ряд карантинных мер. В том числе с 21:00 до 05:00 объявлен комменданский час. В рождественскую ночь власти страны его отменили, чтобы верующие могли посетить праздничное богослужение.

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