Бразилиа, , 07:36 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1242 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Отмечается, что это рекордный показатель по числу умерших пациентов за сутки. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на бразильской территории достигло 198 974 человек. Также за минувшие сутки в республике выявили 63 430 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Бразилии подтвердили 7 873 830 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что в Бразилии зафиксирована вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Новый рост заболеваемости был зафиксирован в конце декабря 2020 года.

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