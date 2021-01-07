Москва, , 06:51 — REGNUM Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: только по сезонам уходящего года к нашим проектам присоединились более двух миллионов россиян.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Эксклюзивное интервью для ИА REGNUM.

Уважаемый Алексей Геннадиевич, уходящий год принес невероятное количество трудностей нашей стране. Тряхнуло экономику, общество, «заштормило» медицину и образование. Как удалось сохранить самообладание и работоспособность президентской платформе «Россия — страна возможностей»? Вы не отказались ни от одного проекта для молодежи. Что было самым трудным?

2020-й, действительно, оказался непростым, пожалуй, для всех сфер жизни, но в то же время очень насыщенным. Весной, когда только начинали вводиться ограничительные меры, мы были поставлены перед выбором: находить новые форматы и действовать или отложить все активности до окончания пандемии. Конечно, мы выбрали первый вариант.

Дело в том, что весна — это время, когда мы традиционно проводим сразу несколько финальных конкурсных соревнований, подводим итоги сезонов и награждаем победителей. Также в начале года уже несколько проектов были в самом разгаре: завершились регистрации, участники готовились к следующим этапам.

Первостепенная задача, которую нам предстояло решить, — что делать с уже запланированными и даже частично подготовленными событиями. Прежде всего, решения ждали сами конкурсанты.

Мы решили ничего не отменять и постараться, пусть и в другом формате, провести обещанные мероприятия в этом году. Потому что гарантии, что через полгода, год все встанет на круги своя, не было.

Мы оперативно перешли на удаленную работу. Начиная с проведения регулярных рабочих встреч и заканчивая конкурсными испытаниями с сотнями и тысячами участников.

Самым трудным, пожалуй, было технически организовать все, что было запланировано. Но дистанционный формат хорошо зарекомендовал себя в качестве альтернативного инструмента работы. Я подчеркиваю — именно альтернативного. Потому что за этот период мы все поняли, что живого общения и личных знакомств очень не хватает и нам, и нашим участникам. И как только появится возможность, мы, непременно, вернемся к нему, но сохраним и успешные элементы онлайн форматов.

Благодаря применению дистанционных технологий, нам удалось в полном объеме провести очные защиты всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» и чемпионата «CASE-IN», наградить победителей третьего сезона олимпиады «Я — профессионал». Полуфинальные хакатоны «Цифрового прорыва» прошли в комбинированном формате. Мы создавали специальные IT-хабы в федеральных округах, в которых работали эксперты и трекеры, а конкурсанты соревновались дистанционно. Так, нам удалось, значительно расширить географию участников проекта.

То, что требовало проведения мероприятий в очном формате, мы перенесли с весны на осень, как например, часть полуфиналов конкурсов «Учитель будущего» и «Мастера гостеприимства», региональный этап и Гранд-финал конкурса «Цифровой прорыв», финалы проектов «Лидеры России» и «Мастера гостеприимства».

Помимо этого, специально для участников мы организовали несколько дополнительных форматов — как на самой платформе, так и в рамках наших проектов.

В апреле и мае проектная команда конкурса «Цифровой прорыв» дополнительно подготовила и запустила сразу два онлайн-мероприятия. Это онлайн-марафон для девушек, которые хотят начать карьеру и развиваться в ИТ-сфере, а также ИТ-чемпионат для индивидуальных разработчиков и два командных онлайн-хакатона для зарегистрировавшихся и ожидавших региональные полуфиналы участников. Для этих мероприятий мы организовали и дополнительный призовой фонд в 5 млн рублей.

Летом команда «Лидеров России» запустила годовой образовательный марафон #ЛидерыМеняютМир.Принять в нем участие может любой желающий совершенно бесплатно. Он помогает развить компетенции и навыки, которые оцениваются на конкурсе «Лидеры России» и могут пригодиться любому человеку. Это лидерство, работа в команде, стратегическое мышление, социальная ответственность, инновационность, эмоциональный интеллект, коммуникации, креативность, кругозор, здоровый образ жизни и т.д. За 7 месяцев к нему присоединились уже более 30 тысяч человек.

В молодежном кубке «Управляй!» в текущем году был запущен специальный образовательный этап, который помогал участникам, пока они ожидали осенних региональных соревнований, лучше подготовиться. Бонус этапа в том, что мы договорились с рядом вузов, чтобы это дистанционное обучение можно было засчитать в качестве студенческой практики. В этот раз этой возможностью воспользовались 639 студентов из 9 вузов России, а в самом этапе приняли участие более 15 тысяч человек.

Конкурс студенческих работ «Профстажировки 2.0», в котором главный приз для победителей — это, собственно, практики в ведущих компаниях страны — в 2020 году организовал дистанционные стажировки. По итогам первой волны конкурса такие приглашения получили 505 студентов, а по итогам второго — еще 636.

Все вместе это позволило не снижать темп работы, а участникам не выпадать из конкурсного процесса, не терять времени. Благодаря предпринятым мерам и организации онлайн-процессов, к нашим проектам присоединились более 2 млн россиян — только по сезонам текущего года.

Особенно трудно было пожилым людям, попавшим в ситуацию самоизоляции, но проект #МыВместе пришел на помощь многим. Как родилась его идея, как в него приходили люди, что делали?

Наша страна является одним из лидеров волонтерского движения в мире. Это направление активно развивалось и до пандемии, а в этом году приобрело особую значимость.

Идея акции взаимопомощи #МыВместе появилась как результат неравнодушного отношения к тем, кто рядом, кто нуждается в помощи и поддержке. По-другому, на мой взгляд, в такой непростой ситуации быть просто не могло. Организаторами акции #МыВместе стали движение «Волонтеры-медики», ОНФ и Ассоциация волонтерских центров.

Акция взаимопомощи официально стартовала 21 марта 2020 года одновременно с началом периода ограничений. Она объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры проекта развозят продукты и лекарства, оказывают психологическую и юридическую помощь, доставляют горячее питание врачам, сдают кровь, оказывают другую помощь.

Мы получили много отзывов от участников наших конкурсов, которые проходят на платформе «Россия — страна возможностей», в том числе от «Лидеров России», «Мастеров гостеприимства», представителей других проектов. Участники не только помогали нуждающимся, но и предлагали новые решения. Например, один из наших Лидеров России в Ростове-на-Дону запустил на 3D-принтере печать специальных защитных экранов для медиков. Очень много было предложений бесплатных онлайн-курсов, экспертной помощи. Кто-то запустил платформу для поддержки предпринимателей, кто-то давал рекомендации в сфере HR, кто-то обучал мерам безопасности пожилых, кто-то сделал курсы для молодых семей и для беременных женщин, а одна юная участница акции предложила читать сказки всем желающим детям. Добрых, трогательных историй очень много.

Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступают в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. Более 180 тысяч человек со всей страны стали волонтерами. В рамках акции #МыВместе помощь уже получили более 4,5 млн россиян. Отдельные слова благодарности стоит сказать партнерам проекта — добровольческие инициативы активно поддерживает отечественный бизнес — это и совсем небольшие компании, и крупные частные и государственные корпорации. Всего партнерами акции выступают около 10 тысяч организаций.

В роли волонтеров выступали и успешные управленцы: губернаторы, министры, главы компаний. В свободное время они помогали пожилым людям, многодетным семьям и всем, кому такая помощь нужна, многие не по одному разу сдавали кровь, участвовали в благотворительных акциях. Я не могу назвать имена этих людей, потому что все это делалось непублично. Меня поразило, сколько времени, сил и души люди, которые действительно очень заняты, вложили в помощь нуждающимся.

Акция #МыВместе впервые объединила разных по духу, роду занятий, возрастов людей в едином стремлении — оказать помощь тем, кому она нужна.

Несмотря на карантинные меры, в этому году активно развивалась и площадка Мастерской управления «Сенеж». Что в Солнечногорске происходит сейчас?

В уходящем году Мастерская управления «Сенеж» приняла в том или ином формате свыше 13 тысяч участников, было проведено порядка 40 образовательных программ и мероприятий. Надо сказать, что почти все они были новыми.

Команда Мастерской управления «Сенеж» поставила себе цель предложить инновационные форматы и дать уникальное содержание образовательному направлению президентской платформы. Не повторять то, что сейчас уже в избытке присутствует на рынке образовательных услуг, а предложить новые подходы для развития навыков и компетенций, необходимых человеку в современном быстро меняющемся мире.

Образовательный проект «Полный вперед!» был запущен в самом начале пандемии в рамках акции «Мы вместе». Он был доступен для всех желающих и проводился полностью в дистанционном формате. За два месяца в рамках проекта были проведены 26 онлайн-вебинаров с различными экспертами — врачами, бизнесменами, учеными, общественными деятелями, волонтерами и журналистами. Слушателями онлайн-вебинаров стали свыше 7000 человек. Эта программа дала возможность россиянам провести время самоизоляции с пользой и «прокачать» себя.

Также в 2020 году в «Сенеже» прошло более 15 крупных мероприятий для молодежного актива и органов власти, реализующих государственную молодежную политику. Крупнейшее из них — форум «Zavtra», который объединил в формате онлайн более 3,5 тысяч молодых людей из всех федеральных округов страны.

Одной из самых ярких и оригинальных по отзывам участников была программа «Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций», два модуля которой прошли в театре «Геликон-опера». «Театр компетенций» — это удивительная история лидерского развития через сцену, через актерское мастерство, режиссерские подходы. Отзывы от участников крайне позитивные. Уверен, что «Сенеж» будет и дальше искать новые пути, задавая высокую планку и для нас, и для всех остальных.

Появились новые программы, результатом которых становятся не только знания и компетенции слушателей, но и новые социально-ориентированные проекты. Осенью совместно с Советом Евразийского женского форума стартовала программа «Женщина-лидер», объединившая около 140 участниц из 42 регионов России. Сейчас программа включена в число проектов, которые реализуются в рамках мероприятий по подготовке к Евразийскому женскому форуму, запланированному на осень 2021 года в Санкт-Петербурге.

В уходящем году в «Сенеже» прошла и программа по выявлению фейков — содержательный проект, который позволяет распознавать недостоверную информацию. Яркой и интересной была программа «Звездный путь» для победителей проектов и конкурсов нашей платформы. И отдельным серьезным направлением нашей работы стали программы для российских педагогов — это молодежный педагогический форум «Линейка» и онлайн-курс «Среда обучения». А совсем недавно мы вручили сертификаты слушателям новой образовательной программы «Школа тренеров и модераторов».

Есть одна программа, о которой я бы хотел сказать отдельно, — это флагманская программа «Наставничество». В этом году в ней впервые наставниками выступают не только победители и финалисты конкурса «Лидеры России», но и проектов «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв». В новом потоке участниками программы стали 226 человек — 113 наставнических пар, что является максимальным с момента открытия программы в 2018 году.

В наступающем году мы продолжим реализацию запущенных флагманских программ Мастерской. Будут и новые яркие проекты, и мероприятия как в самом подмосковном «Сенеже», так и в цифровом формате — об этом мы обязательно расскажем чуть позже.

Новый и очень крупный проект — конкурс «Мастера гостеприимства» продемонстрировал нам не только то, что отрасль гостеприимства сдаваться не намерена, но и что жизнь продолжается в регионах. Каково будущее этого конкурса?

Действительно, первый сезон конкурса «Мастера гостеприимства» оказался успешным, мы получили более 20 тысяч заявок. Многие проекты конкурсантов уже реализуются, серьезная финансовая поддержка оказана более чем 20 проектам.

В ноябре этого года мы запустили второй сезон «Мастеров гостеприимства» и подготовили множество нововведений. Мы планируем увеличить количество грантов и сделать упор именно на проектный трек, для этого запустили новые профильные номинации. В каждой номинации есть крупные партнеры, которые помогут выбрать и поддержать лучшие проекты.

Наши партнёры ждут интересные идеи, чтобы помочь «мастерам» их реализовать. Кроме партнеров в проведении конкурса и поиске кадров очень заинтересованы регионы. В прошлом сезоне Москва, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская и Калининградская области выбрали на финале проекты для реализации на своей территории. В новом году таких заинтересованных регионов еще больше.

Также во втором сезоне совместно с Росмолодежью мы запустили отдельный трек для студентов. Участники трека — будущие отельеры, рестораторы и специалисты в сфере туризма — будут соревноваться на площадках крупных российских университетов, где есть профильные специальности. Молодость, креатив и смелые решения нужны индустрии. Студенты смогут применить на практике знания, полученные на университетской скамье, познакомиться с другими участниками, приобрести ценный опыт.

Конкурс «Мастера гостеприимства» поддерживает Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ. Уверен, что вместе мы сможем дать новые возможности для развития туризма в России.

Флагманский проект платформы «Лидеры России» снова принес богатый урожай компетентных управленцев, расширившись на три профессиональных трека. Каковы Ваши впечатления о победителях? Как Вам видится их будущее?

Главная возможность, которую даёт конкурс участникам и ради которой он и запускался, — это личностный и профессиональный рост. Можно сказать, что «Лидеры России», как и каждый проект платформы «Россия — страна возможностей», — это «ускоритель» для развития способных и целеустремленных людей.

Несмотря на то, что конкурс не гарантирует его участникам назначения, за три сезона новые должности получили более 230 Лидеров России: заняли позиции мэров городов, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний. Это — наглядное подтверждение востребованности наших конкурсантов. Девяти суперфиналистам этого года, еще до подведения итогов, предложили новые должности на этапе их победы в региональных полуфиналах и финалах специализаций.

Впервые в истории «Лидеров России» победительница конкурса стала сенатором Совета Федерации. Это Мария Львова-Белова из Пензы. Число заместителей федеральных министров среди выпускников конкурса увеличилось до 6. В конце октября полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Ильмир Газизов стал мэром города Учалы Республики Башкортостан. Победитель специализации «Здравоохранение» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020», абдоминальный хирург из Ростова-на-Дону Олеся Старжинская получила приглашение от своего наставника, Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стать его советником. Полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Евгений Герасимов бвыл назначен министром промышленности и энергетики Чувашской Республики.

Самый популярный ответ на вопрос, чем участникам интересен наш конкурс, — это желание получить наставника. А наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» в этом году выступают 100 ведущих управленцев страны. С введением специализаций в третьем сезоне в каждом из треков появились и профильные наставники, пул наставников значительно расширился.

После конкурса все только начинается. Ценно, что среди победителей, финалистов, да и полуфиналистов конкурса формируется сообщество неравнодушных людей, которые хотят делать что-то полезное для своего региона, страны в целом и всех, кто живет вокруг. Такую возможность дает клуб Лидеров России «Эльбрус». В экосистеме клуба для победителей конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах.

Что ждет нас в наступающем году — продолжение имеющихся проектов, открытие новых?

В 2021 году мы планируем усилить совместную работу с крупными молодежными форумами, такими как «Территория смыслов», «Таврида», «Машук» и другими.

Расширим программу наставничества, в частности, мы планируем тиражировать ее в регионы — сейчас разрабатываем методологию, которая поможет фактически запустить механизм наставничества на местах.

Наш партнер Росмолодежь в этом году оказал существенную поддержку при реализации конкурса «Мастера гостеприимства», профинансировав самые интересные проекты конкурсантов. Теперь мы планируем расширить список проектов, которые будем реализовывать совместно с «Грантовым конкурсом молодежных инициатив». Впервые грантовую поддержку Росмолодежи получат и молодые педагоги в конкурсе «Учитель будущего. Студенты», а для победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» она будет расширяться.

На следующий год в планах и масштабирование профессиональных областей, в которых будут проводиться конкурсы или их отдельные треки. Соответственно, расширится и наша аудитория, а возможности проектов и конкурсов станут доступны еще большему числу молодежи.

И еще одно важнейшее направление работы — расширение партнерства с вузами, поскольку большинство проектов в линейке нашей платформы предназначены для студентов или связаны с ними. Мы будем плотнее взаимодействовать с преподавателями для координации учебной и воспитательной работы, а также создадим центры траекторий. На онлайн-платформе «Россия — страна возможностей» уже реализована возможность через тесты и оценочные задания сформировать индивидуальную траекторию обучения самостоятельно. На основании модульных вузовских программ мы будем формировать индивидуальные образовательные траектории для студентов для их профессионального и карьерного развития

В целом, подводя итоги этого года, могу сказать, что у нас он получился очень насыщенным. Были опасения, что от многого придется отказаться, а получилось, что наоборот. Очень много мероприятий, форумов, онлайн и оффлайн-встреч, все конкурсные этапы всех без исключения проектов прошли успешно.

Чего Вы пожелаете участникам проектов платформы в 2021 году?

Участникам наших проектов и конкурсов я желаю не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше, только вперед, не бояться никаких преград. А всем, кто еще не присоединился к семье наших проектов, хочу сказать: не упускайте свой шанс, все возможности созданы, вам нужно только сделать первый шаг. И, конечно же, всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и позитивного настроения! С наступающим Новым годом и Рождеством.