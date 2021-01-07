7 января 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 08:11 — REGNUM Праздничная встреча православного Рождества состоялась в ночь с 6 на 7 января в храмах Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Богослужения проходили с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением безопасной дистанции, а пожилых прихожан в этот раз попросили остаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

Рождество Христово в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Центром рождественских торжеств традиционно стал Казанский кафедральный собор. В этом храме митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил великое повечерие, утреню и Божественную литургию, ему сослужили чины епархии и клирики самого собора.

Проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Световая проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Рождественский вертеп у Казанского собора Дарья Драй © ИА REGNUM

Рождественский вертеп у Казанского собора Дарья Драй © ИА REGNUM Рождественский вертеп у Казанского собора Дарья Драй © ИА REGNUM

«Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский, депутат Госдумы Михаил Романов», — сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии.

Депутат Госдумы Михаил Романов (слева), губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров Дарья Драй © ИА REGNUM

После чтения Евангелия митрополит Варсонофий огласил рождественское послание главы РПЦ, патриарха Кирилла, в котором предстоятель особое внимание уделил отношению церкви к борьбе с пандемией.

Кстати, маски тем верующим, у кого их не было, в Казанском соборе выдавали бесплатно.

Служитель с масками для прихожан в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Поздравление самого правящего архиерея клирикам, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии прочитал протоиерей Сергий Куксевич.

«Мы приобрели новый опыт молитвы вне храма и тем самым убедились в том, как надо ценить наши храмы и храмовое богослужение, с какой заботой относиться к великолепным монастырям и церквям Северной столицы, связывающим нашу молитву с пламенем веры многих поколений христиан, живших здесь до нас», — отметил в своем поздравлении митрополит Варсонофий.

Девушка во время Рождественского богослужения в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Также он напомнил, что в 2021 году РПЦ «с особой тожественностью, достойной светлого праздника», отметит 800-летие со дня рождения небесного покровителя Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского.

После этого в Казанском соборе были пропеты тропарь, кондак и величание празднику Рождества Христова, а в завершение митрополит Варсонофий обратился к верующим с проповедью.

Рождество Христово в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова Дарья Драй © ИА REGNUM

Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова Дарья Драй © ИА REGNUM

Пресс-служба Смольного распространила поздравление губернатора Александра Беглова с Рождеством Христовым по православному календарю.

«Праздник Рождества всегда был по-особенному любим петербуржцами. Ему посвящены многие храмы. Недавно в нашем городе завершено воссоздание замечательного Храма Рождества Христова на Песках», — отметил градоначальник.

Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов подчеркнул, что «сегодня весь мир переживает испытания, которых не было на памяти последних поколений», и в такие дни всем «нужны внимание к ближнему и духовные силы».

Губернатор пожелал всем «счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, благополучия».

Молитва ребенка в Казанском соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что 7 января в 16:45 мск митрополит Варсонофий совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Читайте развитие сюжета: В Петербурге в рождественскую ночь дежурили сотни сотрудников Росгвардии