Санкт-Петербург, 7 января 2021, 08:11 — REGNUM Праздничная встреча православного Рождества состоялась в ночь с 6 на 7 января в храмах Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Богослужения проходили с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением безопасной дистанции, а пожилых прихожан в этот раз попросили остаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

Рождество Христово в Казанском кафедральном соборе
Рождество Христово в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM

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Центром рождественских торжеств традиционно стал Казанский кафедральный собор. В этом храме митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил великое повечерие, утреню и Божественную литургию, ему сослужили чины епархии и клирики самого собора.

Проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе
Проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
Световая проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе
Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Световая проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественский вертеп у Казанского собора
Рождественский вертеп у Казанского собора
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественский вертеп у Казанского собора
Рождественский вертеп у Казанского собора
Рождественский вертеп у Казанского собора
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественский вертеп у Казанского собора
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский, депутат Госдумы Михаил Романов», — сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии.

Депутат Госдумы Михаил Романов (слева), губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров
Депутат Госдумы Михаил Романов (слева), губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров
Дарья Драй © ИА REGNUM

После чтения Евангелия митрополит Варсонофий огласил рождественское послание главы РПЦ, патриарха Кирилла, в котором предстоятель особое внимание уделил отношению церкви к борьбе с пандемией.

Кстати, маски тем верующим, у кого их не было, в Казанском соборе выдавали бесплатно.

Служитель с масками для прихожан в Казанском соборе
Служитель с масками для прихожан в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Поздравление самого правящего архиерея клирикам, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии прочитал протоиерей Сергий Куксевич.

«Мы приобрели новый опыт молитвы вне храма и тем самым убедились в том, как надо ценить наши храмы и храмовое богослужение, с какой заботой относиться к великолепным монастырям и церквям Северной столицы, связывающим нашу молитву с пламенем веры многих поколений христиан, живших здесь до нас», — отметил в своем поздравлении митрополит Варсонофий.

Девушка во время Рождественского богослужения в Казанском соборе
Девушка во время Рождественского богослужения в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мать с ребёнком в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время празднования Рождества Христова в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молитва верующего в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время праздничного богослужения в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прихожане Казанского собора во время богослужения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождество Христово в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время праздничного богослужения
Дарья Драй © ИА REGNUM

Также он напомнил, что в 2021 году РПЦ «с особой тожественностью, достойной светлого праздника», отметит 800-летие со дня рождения небесного покровителя Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского.

После этого в Казанском соборе были пропеты тропарь, кондак и величание празднику Рождества Христова, а в завершение митрополит Варсонофий обратился к верующим с проповедью.

Рождество Христово в Казанском соборе
Рождество Христово в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участник праздничного богослужения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Служитель во время Рождественской службы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Служитель в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском Кафедральном Соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Пресс-служба Смольного распространила поздравление губернатора Александра Беглова с Рождеством Христовым по православному календарю.

«Праздник Рождества всегда был по-особенному любим петербуржцами. Ему посвящены многие храмы. Недавно в нашем городе завершено воссоздание замечательного Храма Рождества Христова на Песках», — отметил градоначальник.

Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов подчеркнул, что «сегодня весь мир переживает испытания, которых не было на памяти последних поколений», и в такие дни всем «нужны внимание к ближнему и духовные силы».

Губернатор пожелал всем «счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, благополучия».

Верующие ставят свечи в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ребенок во время праздничного богослужения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ребенок во время праздничного богослужения в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующая во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молитва верующих во время празднования Рождества Христова в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Женщина в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молитва ребенка в Казанском соборе
Молитва ребенка в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молитва во время празднования Рождества Христова в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
У икон в Казанском соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что 7 января в 16:45 мск митрополит Варсонофий совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

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