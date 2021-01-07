Сеул, , 05:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 870 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Из них 833 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении трех дней подряд в стране выявляют менее тысячи инфицированных ежесуточно. Предполагается, что ужесточение ограничений помогло замедлить темпы роста заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 66 688. Также за минувшие сутки в стране скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Республике Корея стали 1046 человек.