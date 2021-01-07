Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:48 — REGNUM Потерявшую табельный пистолет Макарова сотрудницу полиции Нижнего Тагила уволили, сообщил источник в МВД журналистам.

Как передаёт «КП-Урал», 37-летняя полицейская потеряла ПМ в ходе патрулирования парка.

«Ее уволили, но служебная проверка, инициированная начальником УВД Нижнего Тагила полковником Абдулкадыровым, продолжается», — сообщил источник в полиции изданию.

В полицию найденное оружие сдал мужчина с множеством судимостей. По его словам, пистолет был обнаружен в сугробе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области из потерянного полицейским пистолета позже убили 18-летнего молодого человека.

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