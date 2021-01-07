Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM Уральская транспортная прокуратура проверит информацию СМИ о замерзших пассажирах в поезде Приобье — Екатеринбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пассажиры пожаловались, что температура в трёх вагонах поезда не поднималась выше 12 градусов по Цельсию. Замёрзших якобы пришлось перевести на свободные места в других вагонах

Свою внутреннюю проверку начали и в Федеральной пассажирской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура начала проверку после задымления локомотива в ХМАО.

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