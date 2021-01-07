Москва, , 00:14 — REGNUM Предложение партии «Коммунисты России» о том, что на территории России можно провести амнистию кредитов до трёх миллионов рублей, вызвало возмущение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 6 января в социальной сети Facebook.

«Верните законную индексацию работающим пенсионерам, а кто хватает кредиты, и кто раздаёт их налево и направо, те пусть сами разбираются. Нормальные люди берут и расплачиваются самостоятельно», — написала Нина П.

Многие пользователи оказались возмущены тем фактом, что кредиты могут быть прощены тем, кто воспользовался выданными деньгами, в то время как, граждане, которые кредиты не брали, окажутся не у дел.

«Встречное предложение. Тем, у кого нет кредитов, выдать по 3 миллиона рублей. Вот это и будет справедливо и с мотивацией», — считает Владимир С.

Некоторые предположили, что, услышав о таком намерении, часть граждан, взявших кредит, постарается всеми силами его не отдавать.

«Выходит, тот, кто постарался закрыть свои кредиты — дурак, а тот, кто и не планировал их закрывать — в прибыли», — пишет Светлана И.

Ряд пользователей выразили уверенность в том, что амнистия кредитов произойдёт за счёт всего населения России. Они считают такой расклад несправедливым.

«А с каких это пор банки благотворительностью начали заниматься? Если бы такое произошло, правительство бы им возместило потери, а для жителей России автоматически подняли бы налоги, дабы возместить ущерб казне», — поделился мнением El T.

Напомним, 5 января представители партии «Коммунисты России» выступили с инициативой амнистировать кредиты граждан РФ в пределах трёх миллионов рублей.