Москва, , 23:32 — REGNUM Заявление представителей командования ВВС США в Европе и Африке о том, что разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты Соединённых Штатов MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 6 января в социальной сети Facebook.

«Может, стоит, в качестве жеста доброй воли переименовать «Авангарды» и «Кинжалы» в «Безрумынники»? Разумеется, только для того, чтобы обнадежить партнёров», — написал Олег Д.

Многие пользователи сообщили, что не были напуганы подобными действиями военных США. Они уверены, где бы они не разместили свои беспилотники, ответный ядерный удар будет нанесён по самим Соединённым Штатам.

«Да пусть хоть где размещают. В случае конфликта удар будет нанесён по центру принятия решения, то есть по США», — считает Влад А.

Некоторые комментаторы отметили, что данные действия никак не повлияют на безопасность Российской Федерации. Они считают, что логичным шагом станет передислокация российских пограничных войск с учётом наличия у Румынии американских ударных беспилотников.

«Это может кончиться передислокацией боевых частей российских ракет в места дислокации ударных беспилотников», — поделился мнением Кирилл Н.

Ряд пользователей пришел к выводу, что действия США и НАТО не отражают условий обеспечения безопасности, а служат лишь для более сильного стягивания кольца вокруг Российской Федерации.

«За 30 перестроечных лет, т. е. лет после развала СССР, оказалось, что Россия резко и нагло приблизилась к границам НАТО! И как ей это удалось? И откуда она взялась? Постоянно проводит военные учения вблизи Европы, правда на своей территории, но это же рядом? Все так обеспокоены, поэтому их срочно нужно обнадёжить», — пишет Гоша Б.

Напомним, 5 января представители командования ВВС США в Европе и Африке заявили о том, что разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты Соединённых Штатов MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий.