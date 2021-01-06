Курск, , 21:51 — REGNUM В Курской области после новогодних каникул школы вернутся к обучению в очном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Решение о дистанционном обучении смогут принимать отдельные классы и школы, исходя из эпидемической ситуации. При необходимости родители сами могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану или форму семейного образования. Вернуться к обычному обучению можно будет, написав заявление.

Детские сады продолжат работать в режиме свободного посещения.

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