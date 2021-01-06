Кишинёв, , 21:26 — REGNUM Почти 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Молдавии. Об этом 6 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране зафиксировали 950 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 147 871.

Также уточняется, что почти 136 тыс. пациентов на данный момент вылечились в Молдавии от COVID-19. При этом сообщается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет более 3 тыс.

Напомним, более 400 случаев заражения коронавирусом выявили днем ранее в Молдавии за сутки.

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