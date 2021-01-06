Лондон, , 21:13 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки скончались более 1 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом 6 января свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, в стране за 24 часа скончались 1 041 пациент с COVID-19, общее число скончавшихся от данного заболевания превысило 77 тыс.

Также сообщается, что за минувшие сутки в стране выявили 62,3 тыс. заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять почти 2,8 млн.

Напомним, более 60 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено днем ранее в Британии за сутки.

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