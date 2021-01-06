Заиграевский район, Бурятия, , 20:58 — REGNUM Котельная военного городка Онохой-2 в Заиграевском районе Бурятии работает в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Восточному военному округу, комментируя ранее появившиеся сообщения о замерзающем городке.

Как отмечается, произошедшие накануне коммунальные аварии устранены, благодаря чему теплоснабжение восстановлено. В настоящее время температура теплоносителя составляет 75 на 65 градусов.

«В результате обхода жилых домов представителями жилищно-коммунальной службы (ЖКС № 10 Республика Бурятия) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Восточному военному округу установлено, что температура в квартирах соответствует норме», — отметили в учреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала декабря 2020 года в городке произошло пять аварий. По словам депутата Госдумы Николая Будуева, температура в квартирах в результате падала до 8 градусов.

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