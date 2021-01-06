Нью-Йорк, США, , 18:48 — REGNUM В 2020 году уровень крайней нищеты во всём мире впервые за последние 22 года увеличился, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Ожидается, что спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек», — сказал Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности.

Чтобы разорвать круг нищеты и конфликтов необходим более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу ООН, опубликованному в начале июля, в 2020 году из-за пандемии 71 млн человек в мире пополнит число лиц, находящихся в крайней нищете. Наибольший рост крайней нищеты ожидается в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Читайте также: В ООН назвали размер всех потерь туристической сферы из-за пандемии