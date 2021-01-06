Москва, , 18:41 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Российской Федерации, которая остается напряженной, в целом стабилизировалась в период новогодних праздников. Об этом 6 января сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

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»В целом стабилизировалась (ситуация с SARS-CoV-2), — сказал Мурашко. — Но все еще остается напряженной».

Министр здравоохранения РФ напомнил, что около 24 тыс. случаев заражения коронавирусом регистрируется в стране в среднем ежедневно.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января федеральный оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2 сообщил, что более 24 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в России.

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