Тюмень, , 18:15 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 января коронавирусом заразились 24 306 человек. Выздоровели 22 847 человек, скончались 207 пациентов с COVID-19.