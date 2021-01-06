Москва, , 17:38 — REGNUM В России в гражданский оборот было выпущено 1,543 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил 6 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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По его словам, сегодня, 6 января, Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот ещё 10,7 тыс. доз.

«Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1 млн 543 тыс. доз вакцины «Спутник V» и более 45 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», — сказал он по итогам селекторного совещания с регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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